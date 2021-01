‘Celebrity Hunted 2’: ecco il cast

Dopo la prima stagione andata in onda lo scorso anno sono iniziate le riprese di Celebrity Hunted 2 – Caccia all’uomo, il reality di Prime video. Protagonisti sempre i vip che dovranno scappare per non farsi trovare da un team di professionisti del settore investigativo. Il cast di questa stagione è trapelato da alcune foto apparse su Getty Images, durante le riprese a Venezia:

Nelle foto si riconoscono Vanessa Incontrada, Stefano Accorsi, Elodie, Myss Keta, Achille Lauro e Boss Doms. Non ci sono ancora info sulla messa in onda. La prima stagione è stata vinta dalla coppia formata da Claudio Santamaria con la moglie Francesca Barra e dalla coppia formata da Fedez con Luis Sal.