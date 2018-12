‘Celebrity Deathmatch’ torna nel 2019

Se sognate di rivedere le celebrities fare a pugni, ci sono buone notizie per voi: torna MTV Celebrity Deathmatch, uno degli show più popolari dell’emittente, andato in onda dal 1998 ai primi anni del 2000.

Un ring, due VIP che si picchiano nel modo più geniale possibile e due conduttori, tutto di plastilina: «Siamo molto felici per questo ritorno» ha dichiarato Chris McCarthy, presidente di MTV. «Deathmach era “il meme” prima dell’epoca dei “meme”, e in tutti questi anni l’attenzione per il format non è mai calata. Riportiamo la cultura pop dove dev’essere: al centro del ring».

Vi lasciamo con uno dei combattimenti che ci sono rimasti nel cuore, in attesa di nuovi match.