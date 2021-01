C’è una serie animata di ‘Game of Thrones’ in sviluppo

C’è una serie animata di em>Game of Thrones nelle primissime fasi di sviluppo per HBO Max, lo hanno confermato alcune fonti a Variety. Ovviamente zero dettagli su quale sarà il focus e nessun nome ancora associato al progetto, con HBO Max che ha rifiutato di commentare.

Sempre Variety ha riportato in esclusiva la scorsa settimana che uno show basato su Tales of Dunk and Egg di George R.R. Martin è in lavorazione alla HBO. La serie di romanzi fantasy segue le avventure di Ser Duncan the Tall (Dunk) e del giovane Aegon V Targaryen (Egg) 90 anni prima degli eventi di A Song of Ice and Fire, su cui è basato Game of Thrones.

La HBO sta attualmente preparando la serie prequel live-action House of the Dragon, che dovrebbe debuttare nel 2022: racconterà la guerra civile scoppiata nei Sette Regni tra due rami di Casa Targaryen, nota come Danza dei Draghi.

Da quando Game of Thrones è terminata nel 2019, è stata una priorità assoluta per WarnerMedia espandere il suo mondo. Secondo quanto riferito, ci sono più progetti attualmente in sviluppo, tutti ambientati nel Westeros creato da Martin. Il fatto che la serie animata sia prevista sullo streamer HBO Max anziché su HBO indica che WarnerMedia ha in programma di trasformare Game of Thrones in un importante franchise multimediale su più piattaforme. Che va ad aggiungersi alle lavorazioni su Harry Potter e sui personaggi della DC Comics.