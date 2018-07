‘Castle Rock’, il trailer della serie sulla città dei racconti di Stephen King

Dai meandri più oscuri della mente di Stephen King arriva Castle Rock, una serie psico-horror ambientata nell’omonima cittadina misteriosa, che è stata lo sfondo di numerosi romanzi e racconti di King. L’ultimo trailer è pieno zeppo di riferimenti alle più famose (e oscure) storie dell’autore cult. Ci sono cenni a It, Cujo, The Shawshank Redemption e molti altri titoli di King nel trailer, sulle note di Lonesome Town di Ricky Nelson.

Ma lo show è molto più di una semplice lista di riferimenti alle opere letterarie più amate dello scrittore: ovviamente, in puro stile Stephen King, c’è un mistero da risolvere.

Dopo che il personaggio di Bill Skarsgard (It), “Kid”, appare nella prigione di Shawshank, l’avvocato Henry Deaver (André Holland) viene richiamato nella città natale di Castle Rock per parlare con il prigioniero non identificato. “È iniziata?” chiede Kid a Deaver, scatenando una catena di eventi soprannaturali che probabilmente porterà solo a più domande. Lo show è prodotto da J.J. Abrams.