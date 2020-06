Carole Baskin ha ottenuto il controllo sullo zoo di Joe Exotic

Un giudice federale ha concesso a Carole Baskin il controllo dello zoo che apparteneva a Joseph Maldonado-Passage, il Joe Exotic di Tiger King. The Courthouse News riporta che Baskin e Big Cat Rescue avranno presto il pieno controllo dell’ex proprietà di Exotic in Oklahoma.

La star della docuserie, oggi in prigione, ha trascorso gran parte della sua carriera a molestare Baskin in una brutale rivalità catturata da telecamere. Dopo essere passato da video molto teatrali a minacce dirette, Exotic è stato arrestato per due accuse di omicidio su commissione. Prima che fosse incarcerato, Baskin ha citato in giudizio Exotic per violazione del marchio nel 2013 dopo aver riproposto e manipolato il logo Big Cat Rescue. A Exotic è stato ordinato di pagare circa 1 milione di dollari, ma quei soldi non sono mai arrivati ​​a Baskin o ai suoi animali.

Nel 2016 Big Cat Rescue ha citato in giudizio la madre di Exotic Shirley M. Schreibvogel – che è apparsa anche in Tiger King – per trasferimento fraudolento di proprietà. E nel giugno del 2020 un giudice distrettuale degli Stati Uniti a Oklahoma City ha deciso che Big Cat Rescue, “ha raccolto fondi sufficienti per consentire l’instaurazione di una fiducia costruttiva”.

Ufficialmente intitolato G.W. Exotic Animal Memorial Park, lo zoo è attualmente sotto la guida di un altro personaggio di Tiger King, Jeff Lowe. Secondo il giudice, l’attuale inquilino ha 120 giorni per liberare la proprietà e portare via tutti gli animali.

Exotic ha da poco affermato di aver chiuso con la saga di Carole Baskin. “Ora è il momento di cambiare le carte in tavola e liberare Joe, facendo cadere tutte queste accuse”.