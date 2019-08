‘Carnival Row’, Orlando Bloom e Cara Delevingne nel trailer della serie

Orlando Bloom e Cara Delevingne interpretano due amanti sfortunati in un mondo fantasy vittoriano nel nuovo trailer di Carnival Row. La serie di otto episodi sarà presentata in anteprima il 30 agosto su Amazon Prime Video.

Nell’universo dello show, Delevingne interpreta una fata, Vignette Stonemoss, che fa parte di un gruppo di creature magiche rifugiate in cerca di un porto sicuro dopo che gli umani hanno invaso le loro terre. In una società sempre più intollerante in cui le fate subiscono i pregiudizi degli umani, Vignette inizia una relazione proibita con un detective umano, Rycroft Philostrate, interpretato da Bloom. Mentre la coppia cerca di mantenere viva la storia d’amore, Philostrate indaga su una serie di macabri omicidi a Carnival Row, mentre Vignette nasconde un segreto che potrebbe mettere in pericolo il mondo di lui.

Carnival Row è stata creata da René Echevarria e Travis Beacham. Il cast comprende David Gyasi, Karla Crome, Indira Varma, Tamzin Merchant e Scott Reid. La serie includerà musiche di Nathan Barr, che ha composto gli spartiti di The Americans, True Blood ed Hemlock Grove.