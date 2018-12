‘Carmen Sandiego’, ecco la data di debutto della serie

L’anno scorso Netflix aveva annunciato per il 2019 una nuova serie animata su Carmen Sandiego, con Gina Rodriguez (Jane the Virgin) pronta a prestare la voce al personaggio del titolo. Ora la piattaforma ha confermato una data di uscita: 18 gennaio 2019. Nel cast ci sarà anche Finn Wolfhard (il Mike Stranger Things) che doppierà Player, complice e amico di Carmen. Gli episodi saranno 20 per la durata di 22 minuti ciascuno.

WHEN in the world is Carmen Sandiego coming to Netflix? *hacks database* January 18! Who’s ready to go on an adventure with @HereIsGina and @FinnSkata? #NetflixNewsWeek pic.twitter.com/d4UC2kb5vZ — See What's Next (@seewhatsnext) December 10, 2018

Basata sul celebre show degli anni ’90 Dov’è finita Carmen Sandiego?, la serie ha per protagonista un’orfana diventata una delle detective più abili del mondo. Improvvisamente però decide di passare dall’altra parte della barricata trasformandosi in una scaltrissima ladra ricercata dalle forze dell’ordine ovunque (pure attraverso lo spazio e il tempo). Nel gioco, i bambini interpretavano dei Junior Detective con il compito di rintracciarla e allo stesso tempo imparare lezioni di storia, cultura e geografia lungo il percorso. Vedremo che tipo di storytelling sarà usato nella serie, che offrirà uno sguardo sul passato di Carmen in cui gli spettatori non solo seguiranno le sue fughe ma apprenderanno anche chi è Carmen Sandiego e perché è diventata un super ladra.