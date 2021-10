Carlo Verdone e Gabriele Muccino: guarda i teaser delle loro (attesissime) serie

Sono tra le serie italiane più attese della prossima stagione. Sono firmate da due degli autori più amati del nostro cinema. Sono entrambe in anteprima alla prossima Festa del cinema di Roma, in programma dal 14 al 24 ottobre.

Sono Vita da Carlo di Carlo Verdone, prodotta da Amazon Italia, e A casa tutti bene – La serie, spin-off “made in Sky” dell’omonimo film campione d’incassi uscito nel 2018.

Vita da Carlo è la serie comedy in 10 puntate in cui Verdone – come da note ufficiali – interpreta Carlo, rivelando per la prima volta la sua sfera più intima, composta da una ridotta cerchia di conoscenti, uno più bizzarro dell’altro. C’è anche l’amore, quello per una farmacista, sbocciato in un luogo a lui molto caro: la farmacia del quartiere. Ma quando arriva la proposta di candidarsi a sindaco di Roma, la vita di Carlo avrà dei risvolti ancor più comici e imprevedibili. Nel cast Carlo Verdone, Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore e Andrea Pennacchi.

A casa tutti bene – La serie è invece il primo progetto per la tv di Gabriele Muccino. Prodotta da Sky e Marco Belardi per Lotus Production, torna a raccontare le vicende della famiglia Ristuccia, proprietaria di un ristorante nella Capitale. Un evento gravissimo e rimasto segreto per decenni tornerà a sconvolgerne gli equilibri. Nel (vastissimo) cast anche Laura Morante, Francesco Acquaroli, Francesco Scianna, Simone Liberati, Euridice Axen, Silvia D’Amico ed Emma Marrone. Il debutto è previsto su Sky e in streaming su NOW a dicembre.

Ecco il teaser di Vita da Carlo:

E quello di A casa tutti bene – La serie: