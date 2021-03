Can Yaman ha conquistato anche le suore. Dopo il successo con le soap di Canale 5 e i gossip per la presunta storia con Diletta Leotta, il divo “dalla Turchia con passione” arriva su Rai 1. In una delle fiction di maggior successo delle ultime annate.

Vale a dire Che Dio ci aiuti, arrivata quest’anno alla sesta stagione. Nella puntata in onda giovedì 11 marzo, Can sarà la guest star. «Tra il caos tipico del nostro convento, Can Yaman farà un cameo, presentandosi in convento e portando scompiglio per Azzurra: la nostra novizia infatti equivoca la sua presenza lì. Complici anche le parole di suor Angela e suor Costanza, Azzurra si convincerà di dover evitare ad ogni costo un possibile incontro con lui», recita la nota diffusa dalla produzione.

Tra i futuri impegni di Yaman, c’è anche la nuova serie tratta dal ciclo di Sandokan, prodotta da Lux Vide come Che Dio ci aiuti. A vestire i panni di Janez ci sarà Luca Argentero, volto del colosso del 2020 Doc – Nelle tue mani.

Ecco Can Yaman sul set di Che Dio ci aiuti con Elena Sofia Ricci, alias suor Angela: