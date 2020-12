Camilla Parker Bowles guarda ‘The Crown’ (nonostante la pioggia di insulti)

Camilla Parker Bowles, moglie del principe Carlo e attuale duchessa di Cornovaglia, guarda The Crown. È quanto afferma una fonte vicina ai reali d’Inghilterra all’americano Vanity Fair. «Me la vedo mentre si piazza davanti alla serie con un bicchiere di rosso in mano, come ha fatto per le stagioni precedenti», dice l’amico anonimo. «Ha un grandissimo senso dell’umorismo, non si lamenta mai di niente».

Emerald Fennell, l’attrice che la interpreta nella serie, reagisce divertita alla notizia: «Davvero guarda The Crown? Non lo sapevo. L’idea che avrebbe potuto vedere la mia versione mi spaventava moltissimo: spero che approvi».

In seguito agli attacchi da parte degli spettatori della quarta stagione della serie Netflix, che si concentra soprattutto sulla figura di Lady Diana, Carlo e Camilla hanno comunque deciso di disattivare la funzione commenti dai loro profili social. Guardare, ma non commentare…