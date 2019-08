‘Breaking Bad’, rivelati titolo e trama del film

A pochissime ore dall’annuncio dei contenuti originali di Disney+ – la nuova piattaforma streaming della casa di Topolino –, un leak quantomeno sospetto ha riportato Breaking Bad, e quindi Netflix, al centro dell’attenzione. Il titolo e la sinossi della pellicola tratta dalla serie di Vince Gilligan, infatti, sono stati involontariamente anticipati sul sito della piattaforma: il film si intitolerà El Camino, e racconterà la storia di “Jesse Pinkman (Aaron Paul), un uomo in fuga dai suoi nemici, dalla legge e dal suo passato”.

La notizia – che al momento non ha nessuna conferma ufficiale – arriva a poche ore da un’altra indiscrezione, arrivata direttamente da Bob Odenkirk, protagonista dello spinoff Better Call Saul, che in un’intervista ha detto che le riprese del film sarebbero già finite.