‘Boris’, uno degli attori ha confermato che la quarta stagione si farà

«Si farà la quarta serie di Boris! Una notizia che si aspettavano in tanti. Penso che gireremo in estate, quindi in televisione si vedrà in autunno, o forse all’inizio del prossimo anno, siamo tutti contenti. Uscirà su una piattaforma, immagino. Credo che sia su Netflix». L’ha detto Alberto Di Stasio (che nello show interpreta Sergio Vannucci) durante una diretta twitch con l’utente Kovone (lo trovate al minuto 10 circa).

Su eventuali dettagli o anticipazioni Di Stasio ha aggiunto: «Francamente son so, perché la stanno ancora scrivendo. Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico sono al lavoro, purtroppo senza il povero Mattia Torre».

Dieci anni dopo l’uscita di Boris – Il film, la notizia di una nuova stagione era attesissima e circolava già da mesi (qui ne parlavano a Rolling Caterina Guzzanti e Alessandro Tiberi): a luglio 2020, il produttore Lorenzo Mieli aveva accennato a una reunion, parlando sempre di Netflix, dove la serie è stata caricata lo scorso maggio e avuto un grande successo.