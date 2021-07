Bob Odenkirk: «Ho avuto un piccolo attacco di cuore, ma tornerò presto»

Bob Odenkirk sta meglio. Dopo il collasso di venerdì ad Albuquerque, sul set della sesta e ultima stagione della serie cult Better Call Saul, e il ricovero in ospedale, l’attore ha scritto su Twitter: «Ho avuto un piccolo attacco cardiaco, ma tornerò presto».



«Ciao. Sono Bob», ha twittato Odenkirk. «Grazie. Alla mia famiglia e agli amici che mi sono stati vicino questa settimana. E per l’amore da parte di tutti coloro si sono preoccupati per me. È travolgente. Sento tutto l’affetto e significa tanto».



«Ho avuto un piccolo attacco di cuore», ha continuato. «Ma starò bene, grazie a Rosa Estrada e ai medici che hanno saputo risolvere il problema senza ricorrere a un intervento chirurgico».

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021