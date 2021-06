‘Blocco 181’, le prime immagini dal set della serie con Salmo

I protagonisti Andrea Dodero, Laura Osma e Alessandro Piavani. Osma (El Chapo) sarà Bea, ragazza latino-americana che si troverà divisa tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e la voglia di cambiare la sua vita; Piavani (The Two Popes, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie, I Medici) e Dodero (Non Odiare), interpretano rispettivamente Ludo e Mahdi, due amici uniti come fratelli.