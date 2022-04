‘Blocco 181’: guarda il trailer della serie ‘di’ Salmo

È arrivato il trailer di Blocco 181, la nuova serie Sky Original dal 20 maggio su Sky e in streaming su NOW.

Dietro c’è la mano (e la testa) di Salmo: il rapper è supervisore e produttore musicale, produttore creativo e attore.

Ambientata in una inedita Milano in realtà aumentata, coloratissima e multiculturale, è una favola nera iperrealistica che – come riporta la sinossi ufficiale – racconta la storia di tre ragazzi che provengono da realtà diverse, eppure sono legati da qualcosa di più forte: Bea (Laura Osma) è una ragazza latino-americana divisa tra la fedeltà alla sua famiglia, la Misa, e la voglia di cambiare vita; Ludo (Alessandro Piavani) e Mahdi (Andrea Dodero) sono due amici di diversa estrazione sociale, uniti come fratelli. Salmo è Snake, armato braccio destro di Lorenzo, un dealer interpretato da Alessandro Tedeschi (Petra, Curon, Non mentire), amico d’infanzia e alleato di Rizzo, il boss del quartiere interpretato da Alessio Praticò (Il miracolo, Il cacciatore, Il traditore). Nascerà un pericoloso triangolo che sfiderà le regole della loro appartenenza, attraverso cui emanciparsi dalle rispettive gang per trovare il proprio posto nel mondo.

Blocco 181 è diretta da Giuseppe Capotondi (Suburra – La serie, La doppia ora) con Ciro Visco (Gomorra, Non mi lasciare, DOC – Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio, e prevede un totale di otto episodi.