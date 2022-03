‘Blocco 181’, guarda il trailer della serie con Salmo

È uscito il trailer di Blocco 181, la nuova serie Sky Original con Salmo, qui nel ruolo di supervisore e produttore musicale, produttore creativo e anche attore. La serie racconta una storia di «conflitti generazionali, empowerment femminile, ambizione e lotta per la conquista del potere» ambientata tra le comunità multietniche nella periferia di Milano.

È il primo progetto televisivo di Salmo, che qui interpreta il personaggio “Snake”, il braccio destro di uno spacciatore alleato e amico d’infanzia del boss del quartiere, Rizzo (interpretato da Alessio Praticò). Gli altri protagonisti sono Laura Osma, Alessandro Piavani e Andrea Dodero.

«Ho sempre vissuto la musica come un tentativo per andare oltre: oltre i confini tra generi, oltre gli stereotipi, oltre anche la musica stessa, che per me non è solo testo, note e flow, ma nasce già con dentro le immagini. Da tempo volevo sperimentare la mia creatività in un territorio diverso», ha detto il rapper.

Blocco 181 durerà 8 episodi e sarà disponibile a maggio su Sky e in streaming su NOW. La regia è di Giuseppe Capotondi (Suburra – La serie), Ciro Visco (Gomorra) e Matteo Bonifazio, la produzione di Sky Studios con TapelessFilm e Red Joint Film. A questo link potete vedere le foto di scena scattate da Gabriele Micalizzi.