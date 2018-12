Black Mirror, lo speciale natalizio uscirà il 28 dicembre 

Nelle ultime settimane si è parlato parecchio di un nuovo episodio di Black Mirror, uno speciale natalizio sulla falsariga di White Christmas, l’extra pubblicato a fine 2014 e con protagonista Jon Hamm. Nonostante i rumor sembrassero piuttosto affidabili, negli ultimi giorni i fan dello show sono diventati piuttosto pessimisti: la programmazione di dicembre del catalogo di Netflix ha subito alcune variazioni, e un nuovo episodio della serie non sembrava nei piani del colosso dello streaming.

Per fortuna, però, tutto è cambiato all’ultimo momento, e ora nella categoria Black Mirror appare l’anteprima di un nuovo episodio, intitolato Bandersnatch. Il titolo è indicato come un “Film Netflix” – quindi è del tutto lecito aspettarsi un prodotto autoconclusivo e un po’ più lungo del classico episodio di Black Mirror – e dovrebbe arrivare il 28 dicembre, giusto in tempo per la fine dell’anno.