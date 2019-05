‘Black Mirror’, guarda il trailer della quinta stagione

Da quel geniaccio di Charlie Brooker finalmente arriva la quinta attesissima stagione di Black Mirror. E sembra che l’acclamata seri sci-fi sia tornata ai fasti iniziali dopo una quarta stagione che aveva diviso e dopo l’esperimento interattivo di Bandersnatch.

La prima cosa da dire è che il cast è davvero una bomba: Anthony Mackie (Falcon degli Avengers), Miley Cyrus (sì, Miley), Andrew Scott (il Jim Moriarty di Sherlock), Pom Klementieff (Mantis dei Guardiani della Galassia), Madison Davenport (Sharp Objects), Yahya Abdul-Mateen II (Black Mantha di Aquaman) e Angourie Rice.

Pare proprio che la nuova stagione sarà composta da tre episodi, si parla infatti di “tre nuove storie sul futuro che avremmo dovuto prevedere”, ma al momento non conosciamo altri dettagli: “Vorrei che le storie non fossero tutte distopiche, perché altrimenti diventerebbe davvero prevedibile. Il mondo è un po’ deprimente, al momento, perciò non ne avevo voglia. E poi ho bisogno di originalità”, ci aveva raccontato Brooker in un’intervista.

Dal trailer sembra che vedremo Andrew Scott sull’orlo di una crisi di nervi, Anthony Mackie nel ruolo di un marito che sta per tradire la moglie, Miley Cyrus nei panni di una pop star futuristica e Angourie Rice in quelli di una ragazza solitaria e un po’ sfigata con una bambolina robot che pare proprio essere cattiva.

Black Mirror 5 arriva su Netflix il 5 giugno.