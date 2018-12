Black Mirror, ‘Bandersnatch’ sarà il primo episodio interattivo della serie

Bandersnatch è uno dei vaporware più noti della storia dei videogiochi. Sviluppato nel 1984 e mai distribuito ufficialmente, il videogame di Imagine Software è stato già citato da Black Mirror nell’episodio Playtest della terza stagione – quello del beta tester e del videogioco inventato da un guru in stile Hideo Kojima, installato direttamente nella nuca e capace di alterare la realtà sulla base delle paure di chi lo gioca -, ed è tornato come titolo di quello che per tutti è “il nuovo speciale natalizio” della serie.

Poster for ‘Bandersnatch’ the game, a project which never saw the light of day — the game was developed in 1984, the same year ‘Bandersnatch’ the Black Mirror episode takes place (which we know as a set photo shows Bob Marley’s ‘Legend’ at #1 on the charts inside a record store) pic.twitter.com/SlzbERQHuR

— Kezia🍒 (@xiurongg) 26 novembre 2018