‘Black Mirror 5’, ecco trailer e trame degli episodi

Dopo il trailer di Black Mirror 5 e l’annuncio del lancio il 5 giugno, ora arrivano clip e sinossi dei tre episodi che compongono la nuova stagione della serie antologica scritta da Charlie Brooker sulla tecno-paranoia contemporanea.

Nella prima puntata, Smithereens, Andrew Scott (il Moriarty di Sherlock) è un tassista al centro dell’attenzione in una giornata che diventa rapidamente incontrollabile.

L’episodio due, che vede protagonista Miley Cyrus, si chiama Rachel, Jack and Ashley,too: una teenager si sente molto sola e desidera ardentemente conoscere la sua cantante preferita – la cui affascinante vita non è così rosea come appare…

L’ultimo, Striking Vipers, è interpretato da Anthony Mackie (Falcon degli Avengers), Yahya Abdul-Mateen II (Black Mantha di Aquaman) e Pom Klementieff (Mantis dei Guardiani della Galassia) e segue due amiche del college che si erano allontanate e che si riuniscono in un momento diverso della propria vita, innescando una serie di eventi che potrebbero alterare tutto per sempre.