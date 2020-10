‘Bayside School’, guarda il trailer del reboot

La vecchia banda di Bayside School è tornata! E il trailer offre un primo sguardo a Mark-Paul Gosselaar e Tiffani Thiessen che riprendono rispettivamente i ruoli di Zack Morris e Kelly Kapowski.

Le immagini parla direttamente ai fan della serie originale di fine anni ’80 – inizio anni ’90 con strizzatine d’occhio come AC Slater (Mario Lopez) che chiama Jessie Spano (Elizabeth Berkley Lauren) “Mama”, o la sua abitudine di girare una sedia per sedersi al contrario. Il video mostra anche tutti e quattro i membri del cast originale che salgono sul palco per quella che sembra essere una reunion degli Zack Attack, la band di Zack.

Nel reboot/revival il governatore della California Zack Morris (sì, davvero) decide di chiudere molte scuole destinate agli studenti meno abbienti suggerendo poi che si trasferiscano in strutture prestigiose come Bayside, dove i nuovi arrivi obbligano i liceali fin troppo privilegiati ad affrontare la realtà. Suo figlio Mac (Mitchell Hoog) e il figlio di Jessie Jamie (Belmont Cameli) frequentano quel liceo, così come la ricca e popolare cheerleader Lexi (Josie Totah), mentre Slater lavora lì come insegnante di ginnastica. Slater è particolarmente entusiasta per questi nuovi ragazzi perché può ricordare attraverso di loro come da ragazzo era entrato in quei corridoi e aveva finalmente trovato un luogo a cui sentiva di appartenere .”Questo posto è magico”, dice.

Bayside School, di cui Tracey Wigfield (30 Rock, The Mindy Project) è showrunner, sarà presentato in anteprima il 25 novembre sulla piattaforma di streaming Peacock. Non ci sono ancora dettagli su se (e quando) gli episodi arriveranno in Italia.