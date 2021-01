Attenti ad avere un sosia: per alcuni Chuck Norris ha attaccato il Campidoglio

Chuck Norris non era tra i manifestanti di Capitol Hill: lo ha annunciato il suo rappresentante, dopo che una foto che ritraeva un manifestante abbracciato a un suo sosia aveva fatto il giro del web. La somiglianza, in effetti, è notevole:

Saw this on my Facebook today. Chuck Norris was in DC proudly supporting Maga and Trump pic.twitter.com/KN40VrR7FJ

— scout (@scoutejwampler) January 6, 2021