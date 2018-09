Anthony Bourdain, il trailer dell’ultima stagione di ‘Parts Unknown’

“Per tutti quelli che hanno sognato di viaggiare con Tony, è meraviglioso esattamente come credete”, racconta W. Kamau Bell, lo stand up comedian statunitense per l’occasione voce narrante del trailer realizzato per la dodicesima e ultima stagione di Parts Unknown, il programma di Anthony Bourdain in onda sulla CNN.

La voce di Bell è particolarmente significativa, dato che l’attore è stato l’ultimo ospite di un episodio narrato da Bourdain, prima della tragica morte dello chef. Nell’episodio che segnerà il ritorno della serie, infatti, Bell sarà con Bourdain in Kenya mentre gli episodi successivi saranno incentrati su Manhattan e Texas. È molto improbabile, tuttavia, che venga trasmesso l’episodio registrato a Parigi, città in cui lo chef si è tolto la vita lo scorso 8 giugno. L’episodio finale della serie sarà un tributo alla vita di Bourdain, con interviste al cast e alla troupe.

Gli episodi finali di Anthony Bourdain: Parts Unknown saranno trasmessi per la prima volta il 23 settembre alle 21:00 ET sulla CNN.