‘Anna’: in esclusiva la sigla by Cristina Donà della nuova serie di Niccolò Ammaniti

È Cristina Donà l’artista scelta da Niccolò Ammaniti per la sigla di apertura della sua nuova serie, Anna, dal 23 aprile su Sky e NOW. Il brano scelto è Settembre, uno dei più suggestivi ed emblematici dell’album La quinta stagione, uscito nel 2007.

Anna è il racconto distopico di un mondo distrutto: una fiaba per adulti che narra l’incredibile viaggio che la giovanissima protagonista (interpretata dall’esordiente Giulia Dragotto) dovrà intraprendere fra le rovine della civiltà, in una Sicilia post-apocalittica, in cerca di un futuro possibile per sé e per il fratellino, in un mondo senza più adulti.

Settembre, secondo l’autore e regista, rappresenta la giusta espressione delle atmosfere che suggerisce il racconto. Uno dei brani manifesto della Donà, che suona come l’invito ad un ascolto più consapevole di sé e del mondo, una traccia in cui la Natura si fa protagonista di un viaggio necessario per scoprire l’interiorità umana.