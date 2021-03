‘Anna’: guarda il trailer della nuova serie di Niccolò Ammaniti

È uscito il trailer di Anna, la nuova attesissima serie creata e diretta da Niccolò Ammaniti che segue il successo della precedente Il miracolo. La produzione è sempre Sky Original, tutti i sei episodi saranno disponibili dal 23 aprile su Sky e NOW. Se il soggetto del Miracolo era originale, Anna è invece l’adattamento del romanzo omonimo dello scrittore premio Strega per Come Dio comanda uscito nel 2015. Le prime immagini sono già sorprendenti.

La storia è quella di Anna (l’esordiente Giulia Dragotto, quattordicenne scelta fra oltre duemila candidate), un’adolescente coraggiosa che parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor (Alessandro Pecorella, 9 anni, anche lui alla sua prima apparizione sul piccolo schermo). In una Sicilia decadente e riconquistata dalla natura, Anna ha come unica guida il quaderno che le ha lasciato la mamma (Elena Lietti, già protagonista del Miracolo e prossimamente in Tre piani di Nanni Moretti). Ma scoprirà presto che le regole del passato non valgono più: dovrà inventarne di nuove.

La serie è scritta dallo stesso Ammaniti con Francesca Manieri (Il primo re, Il miracolo, We Are Who We Are). Nel cast anche gli esordienti Clara Tramontano e Giovanni Mavilla, insieme a Roberta Mattei (Veloce come il vento).

Ecco il primo visual di Anna: