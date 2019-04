‘American Horror Story 9’, ecco il teaser con la colonna sonora di Billie Eilish

Il creatore di American Horror Story Ryan Murphy ha diffuso un teaser con un vibe da slasher movie per la nona stagione della serie antologica. In una breve clip promozionale pubblicata su Instagram, lo sceneggiatore-regista ha rivelato che si intitolerà 1984, un nome appropriato vista l’atmosfera retrò.

Il video mostra una giovane donna che corre attraverso i boschi al rallentatore, inseguita da un uomo mascherato che brandisce un enorme coltello. Entra in un capanno, piange e urla mentre la lama perfora la porta. Ad aggiungere inquietudine c’è la ballata dolente di Billie Eilish Six Feet Under (“Help, I lost myself again/But I remember you,” canta “Don’t come back; it won’t end well/But I wish you’d tell me too”).

Il 1984 coincide con quella che è considerata la fine dell’età dell’oro per gli slasher movie, un anno che ha visto l’uscita di Venerdì 13: Capitolo finale, Nightmare — Dal profondo della notte, Grano rosso sangue e Natale di sangue.

FX ha recentemente rinnovato la serie antologica horror per la decima stagione. Murphy non ha ancora diffuso il cast completo di 1984, che segue Apocalypse del 2018 e dovrebbe uscire in anteprima nell’autunno del 2019. Tuttavia, ha recentemente confermato che ci sarà una delle sue attrici-feticcio, Emma Roberts, con la medaglia olimpica Gus Kenworthy che interpreta il fidanzato del suo personaggio.