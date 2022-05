Ambra Angiolini giudice a X Factor, è ufficiale

Dopo giorni in cui la notizia aveva iniziato a circolare, in maniera ufficiosa, ora è arrivata la conferma: Ambra Angiolini sarà uno dei nuovi giudici di X Factor Italia. «Ho fatto il provino come è giusto che sia», ha detto in un video pubblicato sui social in cui appare appunto un cut del suo casting:

Ambra va ad affiancarsi a Fedez, che ha annunciato il suo ritorno al banco dei giudici qualche giorno fa. Si vocifera anche il ritorno di Manuel Agnelli, che sarebbe l’unico confermato dalla stagione precedente, ma per ora è solo un rumor. Per Ambra è la prima volta come giudice in un talent.