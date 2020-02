‘Amazing Stories’, guarda il trailer della serie reboot di Steven Spielberg

I retroscena del reboot della stravagante serie cult degli anni ’80 Amazing Stories di Steven Spielberg potrebbero già essere uno show a sé. NBC ha annunciato l’idea nel 2015 prima che il progetto passasse ad Apple Tv + due anni dopo. Lo showrunner Bryan Fuller (Pushing Daisies, American Gods) e il produttore esecutivo Hart Hanson hanno lasciato nel 2018, citando le “differenze creative” che spesso si usano nell’ambiente, anche se raramente le motivazioni vengono davvero spiegate. E ora ecco, finalmente, il primo trailer della serie che arriva su Apple Tv + il prossimo 6 marzo.

Il trailer non rivela molto in termini di trama e incrocia cinque diverse storie che mescolano il soprannaturale con le emozioni. In Dynoman and the Volt, nonno (Robert Forster in uno dei suoi ultimi ruoli) e nipote scoprono di essere in possesso di un anello da supereroi 50 anni dopo che Forster l’ha ordinato. Apple Tv + sta pubblicizzando lo show come una “reimmaginazione” che “trasporta i personaggi di ogni giorno in mondi di meraviglia, possibilità e fantasia”. Spielberg è accreditato come produttore esecutivo dello show, che andrà in onda ogni venerdì.

I 45 episodi della serie originale, trasmessi dalla NBC tra il 1985 e il 1987, hanno ottenuto 11 nomination agli Emmy nel periodo della messa in onda, vincendone quattro per montaggio sonoro, trucco, fotografia e guest star (John Lithgow). Lo show ha poi dato origine a una mini serie di romanzi, spin-off e sei film in gran parte dimenticati.