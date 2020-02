Amadeus: «Bugo non sarà sul palco neanche come ospite fuori gara»

«Non ci sono più parole per descrivere tutte le cose positive di questo Festival», dice il Sindaco di Sanremo nella prima conferenza dopo la serata in cui Bugo e Morgan si sono autoeliminati. Si parla di ascolti, «dobbiamo risalire agli anni ’90 per avere una serata così splendida splendente». Più di 12 milioni nella prima parte e 5 nella seconda con una media del 53% di share. Il picco è raggiunto durante l’esibizione di Fiorello su Montagne Verdi». Ma in sala stampa si vuole parlare d’altro, non della media share.

E infatti, non tardano ad arrivare le prime domande sul caso Bugo – Morgan. Che stasera non rivedremo sul palco, neanche Bugo da solo, neanche fuori gara: «Non ci saranno. Quando lasci il palco è finita. Se Morgan avesse lasciato il palco sarebbe stato diverso. Ma Bugo era il ‘titolare’ della canzone. E ha lasciato l’Ariston».

Il conduttore continua: «Bugo mi ha chiesto scusa. Era triste e affranto per avermi creato un problema. ‘Sei qui alle 4 del mattino a parlare con me, non lo dimenticherò mai’, mi ha detto. Anche Morgan mi ha mandato un messaggio. Lo conosco da tanti anni. Loro sono amici, spero risolvano e possano portare in giro questo pezzo che merita».

Poi arriva Fiorello, che ci tiene a chiarire in modo decisamente maldestro la questione della ‘lite’ con Tiziano Ferro: «La mia telefonata alla giornalista – Selvaggia Lucarelli, ndr – era ingenua. Ho letto una cosa che mi ha dato fastidio e l’ho chiamata. Chiudo la telefonata e poi vedo che era stato tutto pubblicato. Non era un’intervista. Se io fossi un giornalista chiederei alla persone se pubblicare o no». Beata ingenuità. Continua: «Poteva capitare a chiunque. Dici una cosa convinto che sia una roba divertente e magari non ti accorgi che non lo è. Può trasformarsi in qualcosa di più pesante. È successo. Tiziano pensava di fare una battuta ed è successo tutto questo. Il mio momento più bello di Sanremo è stato alle prove, quando abbiamo chiarito».

Amadeus poi torna sulla questione sessista, e fa leva sugli ascolti: «Definirmi sessista è la cosa più lontana dalla mia persona. Chi mi ha aggredito avrebbe dovuto occupare il tempo in maniera migliore e aiutare me e tutti a fare cose migliori. Questo le ragazze l’hanno capito», riferendosi al fatto che, nel target giovani donne, l’81% abbia seguito il Festival». A posto così allora.