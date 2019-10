Alla Signora in giallo è piaciuta ‘Murder She Wrote’, la hit reggae di Chaka Demus & Pliers

Angela Lansbury ha finalmente ascoltato Murder She Wrote. L’attrice 93enne nota per aver interpretato la scrittrice/detective Jessica Fletcher nello storico show televisivo che in Italia è conosciuto come La signora in giallo non aveva mai sentito la hit del 1993 dedicatole dal celebre duo reggae Chaka Demus & Pliers. E pare proprio che le sia piaciuta: “Oh, il reggae. Sono entusiasta di farne parte, ovviamente”, ha commentato durante il programma radiofonico di Tom Power su CBC. “È fantastico”. Ecco lo spezzone del dialogo.

🔊 "Oh, I'm thrilled to be part of reggae." 🔊 Angela Lansbury hears the '90s reggae/dancehall anthem 'Murder She Wrote' by @chaka_pliers for the first time ever https://t.co/9IlwxbtW2G pic.twitter.com/v2R16MelPM — q (@cbcradioq) September 30, 2019

La Signora in Giallo, che ha festeggiato il suo 35esimo anniversario nei giorni scorsi, è andato in onda per 12 stagioni, con 264 episodi tra il 1984 e il 1996. Durante lo show, Lansbury è stata nominata per 10 Golden Globe e 12 Emmy per la sua performance, vincendo quattro globi ma nessun Oscar della tv. Più recentemente, Lansbury è apparso nell’adattamento di Piccole donne della PBS, in The Grinch e ne ‘Il ritorno di Mary Poppins’.