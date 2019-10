Alfonso Cuarón svilupperà nuove serie per Apple TV +

Alfonso Cuarón ha firmato un accordo di cinque anni con Apple per sviluppare serie tv per il servizio di streaming di proprietà dell’azienda. Secondo Variety la storica socia di Cuarón, Gabriela Rodriguez, gestirà le attività nella loro società di produzione, la Esperanto Filmoj, con sede a Londra. Il premio Oscar manterrà comunque il suo impegno con Anonymous Content e collaborerà con loro su alcuni dei progetti.

Il suo ultimo lungometraggio, Roma, ha vinto tre statuette: miglior film in lingua straniera, miglior regia e fotografia. Cuarón ha lavorato principalmente nel cinema: per la tv precedenza ha co-creato il dramma della NBC Believe, andato in onda per una sola stagione nel 2014. Ha anche scritto e diretto la serie antologica messicana La Hora Marcada. Nel 2017 era stato annunciato che Cuarón stava sviluppando uno show horror intitolato Ascension.