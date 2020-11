Alessandro Cattelan è positivo al Covid

«Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato». Alessandro Cattelan ha spiegato di aver contratto il virus con un post su Instagram.

Al momento pare che il conduttore stia bene, e scrive: «Ludo Sauer (la moglie di Cattelan, nda) mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli (le figlie, nda) mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!».

Il prossimo appuntamento con i Live di X Factor è previsto per giovedì 5 novembre, e le soluzioni sarebbero due: Cattelan potrebbe condurre da casa, come ha già fatto Carlo Conti a Tale e Quale Show, oppure potrebbe essere sostituito per il tempo necessario alla sua guarigione. Intanto da Sky è arrivato un messaggio di incoraggiamento.