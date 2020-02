Al via le riprese di ‘The Witcher 2’

Stanno per iniziare in Gran Bretagna le riprese della seconda stagione di The Witcher, il cui debutto è previsto su Netflix per il 2021. Confermatissimio tutto il cast a partire da Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia, Anya Chalotra in quello di Yennefer, Freya Allan interpreterà ancora una volta Ciri e Joey Batey Jaskier.

Dopo insistenti rumors, è stato anche annunciato ufficialmente l’arrivo di Kristofer Hivju, il Tormund di Game of Thrones, che impersonerà Nivellen. Arruolati pure Yasen Atour (Coen), Agnes Bjorn (Vereena), Paul Bullion (Lambert), Thue Ersted Rasmussen (Eskel), Aisha Fabienne Ross (Lydia) e Mecia Simson (Francesca).

La showrunner e produttrice esecutiva di The Witcher, Lauren Schmidt Hissrich, ha dichiarato: «Anche per la seconda stagione è stato mantenuto un altissimo livello artistico del cast. Sophie Holland e il suo team hanno nuovamente selezionato i migliori attori per incarnare questi personaggi, siamo entusiasti di vedere queste nuove storie prendere vita».