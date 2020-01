Al via la serie prequel del ‘Codice da Vinci’

La NBC ha ordinato il pilot di Langdon, un drama basato sul thriller best seller di Dan Brown, Il simbolo perduto. A confermarlo è Deadline. Si tratta del terzo romanzo che vede protagonista personaggio di Langdon, dopo Angeli e Demoni e Il Codice Da Vinci. Le vicende narrate nel libro sono successive agli eventi del Codice, ma questo nuovo show avrà come protagonista un giovane Robert Langdon, di conseguenza il tutto sarà cronologicamente anticipato. E quindi purtroppo non ci sarà Tom Hanks nei panni dei protagonists.

Langdon segue le prime avventure del famoso esperto internazionale di simbologia religiosa di Harvard Robert Langdon, che deve risolvere una serie di enigmi per salvare il suo mentore rapito e contrastare una agghiacciante cospirazione globale.

La serie è una naturale estensione dell’universo di Robert Langdon costruito da Imagine Entertainment e Columbia Pictures con i tre film diretti da Ron Howard e con Hanks nei panni del protagonista: Il Codice Da Vinci, Angeli e Demoni e Inferno, basato sul quarto libro. La compagnia aveva anche sviluppato un adattamento cinematografico del Simbolo perduto alla Sony come seguito di Angeli e Demoni prima diInferno.