Al Bano canta l’Ave Maria per Madonna: tutto vero

Avrete visto che Madonna, poco più di un mese fa, è venuta a festeggiare il suo ultimo compleanno in Puglia.

Avrete visto le stories di feste a tema bizantino, cene tipiche a Ostuni, eccetera eccetera.

Non avevate ancora visto, però, la cosa più bella di tutte: ma per questa, per fortuna, è arrivato Verissimo.

Che ha ospitato Al Bano, pronto a fare il ballerino a Ballando con le stelle (insieme ad Arisa, Morgan e molti altri) e, soprattutto, protagonista quest’estate di una scena imperdibile, che ha svelato davanti alle telecamere di Canale 5.

Ovvero: l’idolo di Cellino San Marco, in uno dei tanti momenti del “giubileo” della regina del pop, ha cantato l’Ave Maria di Bach davanti a Lady Ciccone in persona. Che pareva rapita (?) dalla performance.

Guardate il video, courtesy of Silvia Toffanin, perché non si può spiegare a parole: