Addio a James Michael Tyler, il Gunther di ‘Friends’

James Michael Tyler, che in Friends interpretava il barista del Central Perk Gunther, ossessionato da Rachel Green, è morto domenica all’età di 59 anni. Variety riporta che Tyler se n’è andato nella sua casa di Los Angeles in seguito a una diagnosi di cancro alla prostata al quarto stadio.



“Il mondo lo conosceva come Gunther (il settimo degli “amici”) dalla serie, ma per i suoi cari era attore, musicista, combattente contro la malattia e marito amorevole”, ha detto la famiglia di Tyler in un dichiarazione a TMZ. “Michael amava la musica dal vivo, tifava per i Clemson Tigers e si trovava spesso coinvolto in avventure divertenti e non pianificate. Se l’hai incontrato una volta è diventato tuo amico per la vita”.



Tyler, che ha interpretato Gunther per 10 stagioni nella sitcom, aveva annunciato la sua battaglia contro il cancro a giugno, dopo che non è stato in grado di partecipare di persona alla reunion di Friends all’inizio di quest’anno; è però apparso nello speciale via Zoom. “È stato insieme dolce e molto amaro, onestamente”, ha detto Tyler del revival. “Sono stato molto felice di esserci. È stata una mia decisione non farne parte fisicamente e apparire su Zoom, perché non volevo introdurre qualcosa di negativo. Non volevo dire ‘Oh, e comunque, Gunther ha il cancro'”.



Gli era stato diagnosticato per la prima volta nel settembre 2018 e al momento del suo annuncio si era già diffuso alle ossa. “È lo stadio 4. Cancro in fase avanzata”, ha detto Tyler a giugno. “Quindi alla fine probabilmente vincerà”.







Oltre al suo ruolo in Friends, Tyler è apparso anche in episodi di Scrubs, Just Shoot Me! e nel ruolo di se stesso in Episodes con Matt LeBlanc, dove è stato reclutato dal suo ex compagno di cast per apparire in un video promozionale.

Il produttore di Friends Kevin Bright ha twittato domenica: “James Michael Tyler, il nostro Gunther, è morto la scorsa notte. Era una persona incredibile che ha passato i suoi ultimi giorni ad aiutare gli altri. Dio ti benedica James, Gunther vivrà per sempre”.