A Los Angeles sta per aprire la ‘Breaking Bad Experience’

Breaking Bad è finita sei anni fa con il protagonista Walter White (interpretato da Bryan Cranston) presumibilmente morto, ma la serie ha avuto un impatto duraturo, generando lo spin off Better Call Saul e il film El Camino (qui un ripassone degli episodi), in arrivo su Netflix l’11 ottobre. Proprio in occasione dell’uscita lungometraggio che segue Jesse Pinkman (Aaron Paul) subito dopo il finale, a West Hollywood aprirà un’esperienza interattiva ispirata allo show di Vince Gilligan su un insegnante di chimica che inizia a cucinare meth e si dà alla vita criminale insieme a un suo ex studente.

Dal 16 ottobre al 7100 di Santa Monica Boulevard ci si potrà immergere tra ri-creazioni di tutte le stagioni, sorseggiare cocktail fai-da-te “chimicamente reattivi” e gustare un menu tematico. Creata dallo stesso team che ha ideato i pop-up storie di Bayside School e Beverly Hills 90210 (il Peach Pit!), la Breaking Bad Experience rimarrà aperta sino alla fine dell’anno.