Le serie da vedere a ottobre 2022

The Bear Disney+ – 5 ottobre

Una delle serie (giustamente) più acclamate dalla critica USA quest’anno. È la storia di Carmy (il fenomenale Jeremy Allen White), un talentuoso chef che lascia il mondo dell’alta ristorazione per tornare a Chicago a gestire la paninoteca di famiglia, The Original Beef of Chicagoland, dopo l’improvvisa morte del fratello. Farà i conti con i nuovi colleghi, i problemi economici e i fantasmi del passato. Un capolavoro, punto.

Derry Girls 3 Netflix – 7 ottobre

Terza e ultima stagione per il “coming of age” sulle ragazze Irish più irresistibili del piccolo schermo. Rimandata da tempo causa Covid, riprende le (dis)avventure delle giovani protagoniste là dove le avevamo lasciate. «L’attesa varrà la pena», ha dichiarato Nicola Coughlan, l’attrice che interpreta Clare poi diventata celebre su scala globale nei panni di Penelope Featherington in Bridgerton.

The Midnight Club Netflix – 7 ottobre

Altro giro, altro teen. Ma stavolta a tinte darkissime. In una struttura per giovani malati terminali, otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie stringono un patto: il prossimo di loro a morire darà al gruppo un segno dall’aldilà. Tratta dai romanzi di Christopher Pike, è creata da Mike Flanagan, il nuovo maestro dell’horror: vedi, sempre su Netflix, i clamorosi precedenti The Haunting of Hill House e Midnight Mass.

Candy – Morte in Texas Disney+ – 12 ottobre

Candy Montgomery è una casalinga e madre che ha fatto tutto come andava fatto: un buon marito, due figli, una bella casa, pochissime trasgressioni. Ma quando la pressione del conformismo cresce dentro di lei, le sue azioni la portano a rivendicare la libertà che sente di stare perdendo. Fino a un twist criminale… Grande prova d’attrice per Jessica Biel, in una storia vera che fa dimenticare tutto il suo glam da star di Hollywood.

Shantaram Apple TV+ – 14 ottobre

Erano aaaanni (cit.). Traversie produttive, rimandi infiniti, continui cambi di cast… e ora eccoci qua. L’adattamento del romanzo-fiume di Gregory David Roberts porta sullo schermo la parabola (incredibile e verissima) di un uomo evaso da un prigione australiana negli anni ’80 che trova rifugio a Mumbai. Da lì cercherà di reinventare sé stesso, ritrovandosi coinvolto nei giri della mafia locale e persino a combattere l’invasione russa in Afghanistan. Protagonista il “Son of Anarchy” Charlie Hunnam. Hype molto alto.

Tutto chiede salvezza Netflix – 14 ottobre

Dal romanzo candidato allo Strega di Daniele Mencarelli, un’altra storia autobiografica. È l’estate del 1994, e il giovane Daniele, in seguito a una violentissima crisi di rabbia, viene sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio in un reparto di psichiatria. Scrive e dirige Francesco Bruni (Scialla!, Cosa sarà), nei panni del protagonista c’è Federico Cesari, già amatissimo dalle platee (non solo) Netflix nei panni del Martino di SKAM Italia.

From Scratch – La forza di un amore Netflix – 21 ottobre

Dal bestseller autobiografico (aridaje) di Tembi Locke, arriva la storia di Amy Wheeler (Zoe Saldana), un’americana che, durante un viaggio in Italia, incontra l’affascinante chef siciliano Lino (Eugenio Mastrandrea). Tra i due nasce un amore travolgente, ma c’è un drammatico ostacolo in vista… L’ennesima variazione sul tema Sotto il sole della Toscana, produce Reese Witherspoon.

Romulus II – La guerra per Roma Sky/NOW – 21 ottobre

Seconda tornata (sempre in rigorosissimo protolatino) sull’affresco che narra le origini di Roma. E, soprattutto, le conseguenze della nascita dell’Urbe: al vertice ci sono i suoi fondatori Yemos e Wiros, ma il re dei Sabini sembra pronto a mettere a ferro e fuoco la libertà appena conquistata. Nel ricco cast tornano Andrea Arcangeli, Francesco Di Napoli, Marianna Fontana e Vanessa Scalera, la new entry è Valentina Bellè.

Boris 4 Disney+ – 26 ottobre

Ebbene sì, è successo davvero. Lo stracultissimo Boris torna con la quarta stagione, che tutti davano per impossibile. E invece. Così recita la sinossi ufficiale: “Il ritorno della storica troupe su un set. Intanto, però, il mondo e la televisione sono cambiati. A dettare legge sono i social, gli influencer e le varie piattaforme streaming. Come affronteranno questo Nuovo Mondo i nostri protagonisti?”. Manca moltissimo il compianto Mattia Torre, ma la famiglia è rimasta intatta. Evviva.

Gangs of London 2 Sky/NOW – 26 ottobre

A un anno di distanza dalla morte di Sean Wallace e a seguito della violenta resa dei conti della prima stagione, la mappa e l’anima di Londra sono state completamente ridisegnate. I membri rimasti dei Wallace sono sparpagliati, i Dumani sono ormai stati estromessi ed allontanati, mentre Elliot è ora costretto a lavorare per “gli Investitori”… Così comincia la seconda stagione della serie che si è procurata uno zoccolo durissimo di affezionati. In testa al cast le neo-star angloafricane Ṣọpẹ́ Dìrísù e Paapa Essiedu.