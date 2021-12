Le serie da vedere a dicembre 2021

La casa di carta 5 – Parte 2 Netflix – 3 dicembre

Capitolo finale (questa volta per davvero, l’altra era solo la parte uno) della Resistencia. Dopo l’addio di uno dei personaggi-simbolo della serie (no spoiler), i giochi tra la banda e il nemico all’interno della Banca di Spagna sono ancora aperti. Ma se il Professore commette il più grosso errore della sua vita, che può succedere? Riusciranno i nostri eroi a portare via l’oro e, soprattutto, a uscirne vivi? In ogni caso, la conclusione del primo fenomeno in lingua non inglese di Netflix. Belli ciao.

Harlem Amazon Prime Video – 3 dicembre

Una sorta di Sex and The City ai tempi di Black Lives Matter e della Gen Z. Quattro amiche ad Harlem, mecca della cultura nera in America. Dalla giovane professoressa di antropologia piena di problemi con l’amore alla creatrice di una dating-app per persone queer che preferisce mantenere a distanza eventuali partner, dalla stilista benestante e inguaribile romantica all’attrice e cantante piena di fiducia in sé che vive a scrocco. Insieme vivranno il passaggio dai loro vent’anni alla successiva tappa delle loro carriere e vite in città. Guest star: Whoopi Goldberg. Creata e scritta da Tracy Oliver.

And Just Like That… Sky e NOW – 9 dicembre

Rieccolo, l’originale. Niente Samantha però, alias Kim Cattrall, spedita a Londra per giustificarne l’assenza. E di questo ci siamo già lamentati in lungo e in largo. Pare invece che in qualche modo ci sarà Mr. Big (John James Preston), eterno amore di Carrie. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon (Miranda) e Kristin Davis (Charlotte) tornano a raccontarsela tra shopping e Cosmopolitan. Aumentano inevitabilmente gli anni sulla carta d’identità, mutano le difficoltà della vita, ma l’amicizia al femminile della serie di culto, quella non cambia mai.

The Ferragnez Amazon Prime Video – 9 dicembre

Pensatela come volete, ma sono LA coppia: quella che insieme vanta 38 milioni di follower su Instagram (25 lei, 13 lui), sposa cause politiche e sociali e riesce anche a spostare l’opinione pubblica sui temi. Direte voi: vediamo già parecchio di casa Ferragnez nella rispettive stories. Vero. Questa serie promette un accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità di Chiara Ferragni e Fedez, in un periodo della loro vita insieme – fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 – che comprende la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria, gli incontri con gli amici e la famiglia e gli impegni di lavoro. Lo sappiamo che almeno un’occhiatina la darete anche voi.

The Witcher 2 Netflix – 17 dicembre

Secondo attesissimo capitolo della serie fantasy basata sull’omonima saga bestseller che ha dato vita al videogame di culto, starring Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. Convinto di aver perso Yennefer per sempre durante la battaglia di Sodden, il nostro porta la principessa Cirilla nel posto più sicuro che conosce: Kaer Morhen, la fortezza della sua infanzia. Mentre re, elfi, umani e demoni del Continente lottano per la supremazia al di fuori delle mura, Geralt deve proteggere la giovane principessa da un pericolo ancora più grande: il misterioso potere che è in lei.

The Great 2 StarzPlay – 19 dicembre

I nuovi reginetta e reuccio della black comedy sono di nuovo tra noi. Finalmente. Elle Fanning, alias Caterina, e Nicholas Hoult, aka l’imperatore Pietro, raccontano un nuovo capitolo di questa occasionally true story alla corte russa prima che Caterina diventi La Grande. C’è ancora la vibe alla Animal House e tutto quel rinfrancante politically scorrect. Huzzah!

A casa tutti bene – La serie Sky Serie – 20 dicembre

Dopo l’omonimo film, Muccino debutta nella serialità con un nuovo affresco dei Ristuccia in un family drama che più coralmente mucciniano non si può. La famiglia come porto sicuro, che però può trasformarsi anche nel più grande ostacolo alla felicità di ognuno dei suoi componenti. Nei ruoli che furono di Favino, Accorsi e Impacciatore ci sono Francesco Scianna, Simone Liberati e Silvia D’Amico. E poi intorno un cast che comprende, tra gli altri, Laura Morante e Francesco Acquaroli nei panni dei genitori ed Emma Marrone (scoperta come attrice proprio dal regista negli Anni più belli).

Emily in Paris 2 Netflix – 22 dicembre

Oulàlà, Emily in Paris (che va letto tutto alla francese, perché faccia rima, scoperta recente) va rentrer. La rom-com seriale più odiata dai francesi avec Lily Collins nei panni di un’americana trapiantata nella Ville Lumière con tutti i cliché del caso è il titolo che tutti non vedono l’ora di vedere. E nello stesso tempo quello che tutti si vergognano di seguire. Plaisir coupable.

The Book of Boba Fett Disney+ – 29 dicembre

L’apparizione di Boba Fett in Mandalorian aveva mandato in delirio tutti i fan di Star Wars. Tanto che alla velocità della luce è stata diffusa la notizia di una nuova serie con protagonista il mitico cacciatore di taglie che indossa un’armatura mandaloriana modificata verde. E insieme a lui (interpretato di nuovo da Temuera Morrison) c’è anche la mercenaria Fennec Shand (Ming-Na Wen), con cui si farà strada nel mondo criminale della Galassia per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt.