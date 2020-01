Sul set di ‘Sex Education 2’

Nella cittadina di Newport, all’interno di quella che un tempo era l’Università del Galles (e i cui edifici vengono oggi utilizzati solo per le scene ambientate nella fittizia Moordale School), la troupe e il cast di Sex Education 2 sono al settimo cielo. È una giornata di agosto 2019 e le riprese della seconda stagione della serie dei record (oltre 40 milioni di visualizzazioni su Netflix), creata dall’inglese Laurie Nunn, sono iniziate da un po’.

Incontriamo i protagonisti in una delle nuove location, la biblioteca, dove sarà ambientato interamente uno dei nuovi episodi. La trama riparte laddove eravamo rimasti al termine della stagione precedente: Otis (Asa Butterfield) si è fidanzato con Ola (Patricia Allison) e ha ripreso a gestire la clinica del sesso fondata insieme alla ribelle Maeve (Emma Mackey); intanto sua madre Jean (Gillian Anderson), che ha iniziato una relazione con il padre di Ola, Jacob (Mikael Persbrandt), è stata assunta come consulente sessuale dalla Moordale School.

Una situazione che creerà, come è facile immaginare, non pochi disagi. “Girare questa seconda stagione è stato un po’ come tornare in famiglia, è un ambiente familiare” racconta Ncuti Gatwa, interprete di Eric, il migliore amico di Otis. Tra colpi di scena e grandi rivelazioni, Sex Education 2 continua ad esplorare con grazia e ironia il rapporto tra adolescenti e sesso. “Ci aspettavamo che la nostra serie avrebbe avuto un impatto sulle nuove generazioni , ma abbiamo scoperto che piace anche agli adulti, cresciuti in un’epoca in cui il sesso era un tabù”, spiegano Aimee Lou Wood e Tanya Reynolds, interpreti rispettivamente di Aimee e Lily. Gli otto episodi di Sex Education 2 saranno disponibili su Netflix dal 17 gennaio.