Vivere dopo il Covid-19

A marzo 2020, nessuno pensava alle conseguenze a lungo termine del coronavirus, soprattutto per i pazienti giovani, con sintomi lievi e senza patologie pregresse. Oggi però, studiando le tante persone malate in primavera e non ancora in salute, sappiamo che la patologia può lasciare gravi danni alla salute. In Germania, per esempio, ci sono più di 200mila guariti, ma non tutti sono veramente sani: molti, infatti, si sono accorti di prestazioni fisiche e mentali ridotte.

Come affrontano la situazione i medici? Il nuovo documentario di ARTE risponde a questa domanda raccontando la storia di tre persone in lotta con gli effetti a lungo termine della malattia. Cosa significa per loro la menomazione della propria salute? Come affrontano l’incertezza?