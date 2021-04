Viaggio tra le isole dell’energia verde

Dalla pandemia al cambiamento climatico, sembra che dal pianeta arrivino solo cattive notizie. È davvero così? Possiamo, dopo un anno di isolamento e bombardamento mediatico sul coronavirus, guardare le cose con uno sguardo diverso? Le isole dell’energia verde, il nuovo documentario di ARTE, fa proprio questo: è un viaggio intorno al mondo alla ricerca di buone notizie. In particolare, del futuro dell’ecologia: dalle fabbriche termiche che combinano energia eolica e idraulica a Madeira, fino all’energia geotermica sfruttata in Islanda e alla tecnologia che sfrutta i movimenti delle maree in Scozia, il reportage racconta le soluzioni più innovative per produrre green energy.