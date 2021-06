Viaggio nella Parigi del ‘Favoloso mondo di Amélie’

Vent’anni fa, Il favoloso mondo di Amélie debuttava al cinema. Era un film bizzarro e divertente, tutto dedicato alla storia di una cameriera di Montmartre e di una Parigi splendida, immersa in atmosfere un po’ fiabesche e un po’ da videoclip. I suoi personaggi, così come le particolari “missioni” della protagonista Amélie, hanno segnato una generazione e sembrano usciti da una favola in technicolor. Eppure, nei vicoli della città, è possibile incontrarli: da Abbesses al Sacro Cuore, dal Canal Saint Martin a Gare de l’Est, la nuova puntata della serie di ARTE Terre del cinema svela i segreti dei luoghi dove è ambientato il film.