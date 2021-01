‘U-Boot 96’, storia di un film maledetto

«Nella mitologia, l’inferno è il fuoco. Per me invece è l’acqua. Non ho mai avuto tanta paura di un film in vita mia. Sono state le riprese più difficili della mia carriera», inizia così, con le parole di un testimone delle riprese, il documentario di ARTE dedicato a U-Boot 96. È un film particolare, crudo e senza filtri, che raccontando l’orrore della guerra in mare ha cambiato la storia del cinema.

Durante la realizzazione tutti si aspettavano un fallimento, invece sarà un trionfo al botteghino nazionale e verrà nominato a sei categorie agli Oscar. Attraverso una serie di interviste registrate nel corso di 15 anni a 50 tra attori, registi e testimoni, il documentario racconta la sua storia.