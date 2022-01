Tutta la verità sul CBD

Ormai si trova ovunque, in forma di spray, crema, olio e anche tè. È il cannabidiolo, che tutti conosciamo come CBD, una sostanza che negli ultimi anni ha conquistato tutta l’Europa. La ragione sta nelle sue qualità: il CBD allevia le infiammazioni, fa bene alla pelle, rilassa e aiuta chi soffre di stress, senza intossicare. Per questo, la sua diffusione sembra inarrestabile. Il nuovo documentario di ARTE, una puntata della serie Sguardi sulla società, racconta cosa fa davvero questa sostanza.