Trump e la diplomazia via Twitter

Prima la diplomazia era fatta da uomini che si scambiavano cortesie nelle sale dei consolati. Adesso, con i social network, somiglia più a una rissa, e il campione è Donald Trump. Più provocatore che diplomatico, il presidente degli Stati Uniti sembra preferire Twitter alla tribuna dell’ONU.

In seguito a un suo tweet, è già successo che un paese (la Corea del Nord) si sia sentito minacciato come da una dichiarazione di guerra. La diplomazia, però, è un po’ più complicata di così. Com’è cambiata nell’era di Twitter? La risposta nel nuovo documentario di ARTE, disponibile come sempre in cima all’articolo.