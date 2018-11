‘Total Records’: la storia della grafica musicale cover per cover

Nel 1970 David Bowie cambia volto: The Man Who Sold The World, il suo terzo album, apre la stagione più impressionante della sua discografia e, soprattutto, l’inizio della fase trasformista del Duca Bianco. Aiutato dal produttore Tony Visconti, Bowie confeziona un suono decisamente più rock rispetto al passato, dominato da atmosfere sensuali e primitive. All The Madmen, Supermen, la splendida e orientaleggiante title track, The Man Who Sold The World è un capolavoro ambiguo e dall’estetica sorprendente.

La cover, ispirata ai quadri di Dante Rossetti, è uno scatto del fotografo gotico Keith Milan. Al centro c’è Bowie con addosso un vestito da donna. È l’inizio di una rivoluzione, visiva e artistica, che cambierà per sempre la carriera del Duca e la storia della musica leggera.

