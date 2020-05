Tony Allen, guarda il concerto con Jeff Mills al New Morning

Tony Allen si è spento a Parigi il 30 aprile 2020. Era un batterista straordinario, e insieme a Fela Kuti ha inventato quello che tutti conosciamo come afrobeat. Brian Eno l’ha definito “uno dei grandi musicisti del ventunesimo secolo”, mentre per Flea era “il più grande batterista della Terra”.

Negli ultimi anni della sua carriera Allen era tornato alle radici jazz con un album tributo ad Art Blakey e collaborando con Jeff Mills – “Non ci sono parole per descrivere quello che ha creato, era di un altro mondo”, ha detto il dj – per Tomorrow Comes the Harvest. Ed è proprio con Jeff Mills il concerto pubblicato da ARTE, registrato al New Morning nel 2016.