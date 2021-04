Tigri da appartamento

In Russia, gli animali domestici selvatici sono molto amati. Nonostante il divieto introdotto nel 2020, moltissimi russi hanno la stravagante abitudine di addomesticare e tenere nel loro appartamento animali selvatici, che spesso li superano in altezza. Per qualcuno è una scarica di adrenalina, per qualcun altro un modo per affermare il proprio status sociale (o persino guadagnare dei soldi). Il nuovo documentario di ARTE racconta la storia di questa abitudine così particolare e quella del rifugio “Veles”, dove scopriamo i rischi di questo passatempo costoso per l’uomo e nocivo per gli animali.