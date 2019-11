‘The Miseducation of Lauryn Hill’ dal vivo al “Baloise Session” 

A 20 anni di distanza dalla data d’uscita, The Miseducation Of Lauryn Hill è ancora uno degli album fondamentali di tutta la musica hip hop. Non importa quante leggende e aneddoti (perlopiù negativi, tra eccessi ed enormi ritardi a molti suoi concerti) si siano accumulati attorno alla persona di Lauryn Hill, la sua musica resta un punto di riferimento fondamentale per chiunque si voglia avvicinare al genere.

Per questo, il tour celebrativo per il ventesimo compleanno dell’album è stato uno degli eventi più attesi dello scorso anno. Per chi se lo fosse perso, ARTE ha ripreso la data al festival di Basilea “Baloise Session”. Potete vedere il video del concerto in cima all’articolo.